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Адвокат, который решит Ваши юридические проблемы.
Команда, готовая решить сложные юридические дела любого характера.
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Опыт

На начальном этапе определяем
перспективы и стратегию по ведению дела.

Команда

Необходимый ресурс специалистов
для ведения самых сложных и объемных дел.

Специализация

Гражданское и уголовное
судопроизводство.

Оплата работы

Индивидуальный подход к каждому клиенту. Прозрачные и понятные цены, пакеты услуг.

Профессиональные услуги адвокатов

Адвокаты предоставят помощь для защиты имущества доверителя, его личности, семьи и бизнеса
на самом высоком профессиональном уровне.
Петр Петрович Карбанов

Петр Петрович Карбанов
Управляющий партнер

Особое внимание уделяем взысканию дебиторской задолженности, взысканию неосновательного обогащения, строительным спорам, спорам по договорам поставки и налоговым спорам. А также спорам в области государственных закупок по 44 и 223 ФЗ.

За время юридической практики услугами адвокатского бюро «Карбанов и партнеры» воспользовались многие физические и юридические лица. Некоторые оппоненты после проигранных дел в судах «протоптали» дорожку в наш офис. Хочется отметить, что в последние годы часто обращаются новые клиенты, имеющие весьма неудачный юридический опыт по работе с другими юристами и адвокатами. После работы с адвокатами нашего бюро, новые клиенты становятся постоянными клиентами адвокатского бюро «Карбанов и партнеры» и рекомендуют наше бюро своим друзьям и знакомым.

Наша команда предлагает мыслить позитивно и связывать работу адвокатов не проблемой, а с ее решением. Наше адвокатское бюро «Карбанов и партнеры» поддержит Вас и ваш бизнес в любой даже самой сложной юридической ситуации. Готовы прейти Вам на помощь на любом этапе судопроизводства.

Опыт более 20 лет

Одного лишь образования и знания законов недостаточно для ведения успешной практики. Эффективность защиты повышается, если адвокат уже имел опыт ведения дел, подобных тому, которое возникло у клиента. Качественные услуги опираются на многолетнюю практику. Наши специалисты, благодаря многолетнему опыту, уже на стадии консультации и ознакомления с делом, определяют его перспективы и сложность процесса.

Большая команда

В некоторых делах требуется переработать большой массив информации за короткий срок, участвовать в судебных заседаниях, которые назначают через день, подготовить массу документов. В этом случае обращение в коллегию адвокатов предпочтительнее, чем к юристу-одиночке. Адвокатское бюро «Карбанов и партнеры» обладает необходимым ресурсом квалифицированных специалистов для качественного и своевременного ведения самых сложных и объемных дел.

Широкая специализация

Мы предлагаем услуги адвокатов как по уголовным делам, так и гражданским, в том числе связанные с взысканием и возвратом долгов. Кроме того, наша команда представляет интересы клиентов по государственным закупкам в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Также мы защищаем интересы наших клиентов в Таможенных органах, Прокуратуре и Следственных органах.

Оплата работы

Стоимость услуг рассчитывается прозрачно, чтоб клиент понимал, за что он платит. Кроме того, мы предлагаем несколько пакетов услуг для физических и юридических лиц, как с разовой оплатой (дело под ключ), так и с выгодной абонентской платой, данные пакеты услуг помогают клиента сэкономить.

Постоянный эксперт на ТВ и радио

Почему наши услуги для Вас будут бесплатны?
Хотите выиграть суд? Обращайтесь к нам за юридической помощью!

Наша команда

Карбанов Петр Петрович

Карбанов Петр Петрович

Адвокат, Управляющий партнер адвокатского бюро «Карбанов и партнеры» Страшный Павел Александрович

Страшный Павел Александрович

Адвокат Моисеев Константин Леонидович

Моисеев Константин Леонидович

Адвокат Панов Сергей Николаевич

Панов Сергей Николаевич

Адвокат
Внученко Александр Петрович

Внученко Александр Петрович

Юрист
Шлипс Антон Александрович

Шлипс Антон Александрович

Юрист
Этапы работы

Этап 1

Позвоните
или оставьте заявку

Этап 2

Определение даты и времени
бесплатной консультации

Этап 3

Cогласование юридической
позиции по делу и стоимость юридических услуг

Этап 4

Заключение договора

Этап 5

Подготовка документации
и представительство в суде

Этап 6

Виновная сторона оплачивает
Ваши затраты на юридические услуги по ведению дела
В итоге ведение дела в адвокатском бюро для Вас будет бесплатным.

Услуги адвокатов

Услуги физическим лицам
Адвокат по недвижимости
Адвокат по недвижимости

от 100 000 рублей.

Адвокат по ДДУ
Адвокат по ДДУ

от 70 000 рублей.

Жилищный юрист
Жилищный юрист

от 50 000 рублей.

Защита прав потребителей
Защита прав потребителей

от 30 000 рублей.

Адвокат по наследственным делам
Адвокат по наследственным делам

от 80 000 рублей.

Адвокат по семейным делам
Адвокат по семейным делам

от 50 000 рублей.

Адвокат по страховым спорам
Адвокат по страховым спорам

от 35 000 рублей.

Адвокат по ДТП
Адвокат по ДТП

от 50 000 рублей.

Трудовые споры
Трудовые споры

от 40 000 рублей.

Взыскание долгов
Взыскание долгов

от 70 000 рублей.

Возврат долгов
Возврат долгов

от 100 000 рублей.

Адвокат по гражданским делам
Адвокат по гражданским делам

от 20 000 рублей.

Стоимость услуг адвоката

Арбитражные дела Цена
Первичная консультация бесплатно
Изучение документов и консультация от 30 000 рублей.
Помощь в досудебном урегулировании споров от 70 000 рублей.
Оказание содействия в проведении независимой экспертизы от 15 000 рублей.
Представительство интересов клиента в суде первой инстанции от 100 000 рублей.
Составление процессуальных документов: исковое заявление, апелляционная и кассационная жалоба от 35 000 рублей.
Участие в апелляционном и/или кассационном суде от 100 000 рублей.
Правовой аудит договора от 30 000 рублей.
Разработка договора от 45 000 рублей.
Правовое сопровождение сделок от 80 000 рублей.
Гражданские дела Цена
Первичная консультация бесплатно
Изучение документов и консультация от 10 000 рублей.
Помощь в досудебном урегулировании споров от 30 000 рублей.
Оказание содействия в проведении независимой экспертизы от 5 000 рублей.
Представительство интересов клиента в суде первой инстанции от 30 000 рублей.
Составление процессуальных документов: исковое заявление, апелляционная и кассационная жалоба от 20 000 рублей.
Участие в апелляционном и/или кассационном суде от 30 000 рублей.
Правовой аудит договора от 10 000 рублей.
Разработка договора от 15 000 рублей.
Правовое сопровождение сделок от 20 000 рублей.
Уголовные дела Цена
Первичная консультация бесплатно
Консультация после изучения документов по уголовному делу от 30 000 рублей.
Подготовка жалоб в порядке 124, 125 УПК РФ по уголовному делу 30 000 рублей.
Разовый выезд на следственные действия по Москве от 30 000 рублей.
Разовый выезд на следственные действия по Московской области от 50 000 рублей.
Разовый выезд на следственные действия по России от 70 000 рублей.
Выезд в следственный изолятор по Москве от 50 000 рублей.
Выезд в следственный изолятор по Московской области от 70 000 рублей.
Составление апелляционной жалобы по уголовному делу от 50 000 рублей.
Составление кассационной жалобы по уголовному делу от 80 000 рублей.
Составление надзорной жалобы по уголовному делу от 100 000 рублей.
Защита клиента на стадии проверки от 100 000 рублей.
Защита клиента на стадии следствия от 250 000 рублей.
Защита клиента в суде при избрании меры пресечения виде заключения под стражу от 150 000 рублей.
Защита в суде первой инстанции по уголовному делу от 300 000 рублей.
Защита в суде апелляционной инстанции по уголовному делу от 250 000 рублей.
Защита в суде кассационной инстанции по уголовному делу от 350 000 рублей.
Защита прав потерпевшего на предварительном следствии от 70 000 рублей.
Защита прав потерпевшего в суде первой инстанции по уголовному делу от 150 000 рублей.
Административные дела Цена
Первичная консультация бесплатно
Изучение документов и консультация от 20 000 рублей.
Составление жалобы, апелляционной и кассационной жалобы от 30 000 рублей.
Представительство интересов клиента в суде первой инстанции от 50 000 рублей.
Участие в апелляционном и/или кассационном суде от 30 000 рублей.

Мы защищаем интересы наших клиентов в

procrf.ru

Прокуратуре РФ
www.fsb.ru

ФСБ РФ
fssprus.ru

Службе судебных приставов РФ
sledcom.ru

Следственном Комитете РФ
МВД РФ

МВД РФ

Отзывы

Случайно нашла в интернете, почитала отзывы, решила обратиться. Не пожалела, адвокат в этой фирме отличный, помог мне решить давнюю проблему.
Viola Sambros
Получилось так, что меня несправедливо сделали виновной в ДТП, я с дурости подписала протокол, была на эмоциях и сильно не вдавалась, что там написали сотрудники ГИБДД, как оказалось они сделали меня виновной. Когда отошла от эмоций, то решила обратиться в суд, чтобы оспорить это, мои интересы представлял адвокат из компании "Карбанов и Партнеры" дело выиграли в первой инстанции, даже компенсировали все издержки.
Татьяна Мишанина
Я – владелица небольшого магазина, занимаюсь продажей ткани и фурнитуры для шитья. Налоги плачу исправно, так как не хочу наживать проблем с властями. Но сотрудники налоговой службы, видимо, решили нажиться на мне и моем бизнесе: они заявили, что реальная сумма от продаж моего магазина выше, чем указанная в декларациях. Муж посоветовал мне обратиться к «Карбанову и партнерам», так как сам ранее сталкивался с ними по работе и знал, что они – настоящие профессионалы. В результате они отстояли мои права, и нерадивые сотрудники налоговой еще и выплатили штраф за моральный ущерб.
Марина Охрипко
Я столкнулась с проблемами, когда нужно было выписать бывшего супруга из моей квартиры. Так как я совершенно не разбираюсь в тонкостях юридических дел, обратилась к адвокату в компанию «Карбанов и партнеры», и была полностью довольна результатом его работы.
Наталья Миловская
Благодарю адвокатов компании за помощь в решении щекотливого вопроса: во времена моего замужества родители подарили мне квартиру, но по незнанию юридических тонкостей ее оформили как куплю-продажу. Когда же мы с мужем хотели развестись, встал вопрос о разделе имущества. Но адвокат вашей компании сумел доказать, что сделка купли-продажи была недействительной – в результате моя квартира осталась за мной!
Инна Лисовая
Я обращалась к адвокатам Вашей компании по вопросу раздела квартиры. Мой бывший супруг отказывался делить ее со мной после развода, и хотел продать ее. Ну а я, оставшись одна с ребенком, просто не могла представить, как решить эту ситуацию, поэтому пошла искать защиты своих прав в компанию «Карбанов и партнеры». Адвокаты сумели доказать, что правда за мной, за что им огромное человеческое спасибо!
Алена Милославова
Попала в неприятную ситуацию, долго расписывать все подробности не буду, если вкратце, то меня затопили соседи и отказывались возместить ущерб по независимой экспертизе. Настроение было скажем прямо унылым, я не знала, что делать и к кому обращаться, такое со мной приключилось впервые. Коллега на работе дал визитную карточку адвокатского бюро Карбанов и Партнеры, уже на следующий день поехала к ним в офис. Расположение удобное, очереди не было, записалась без проблем. Первичная консультация полностью бесплатная. Объяснила всю суть своей проблемы еще по телефону, поэтому когда я приехала, адвокат уже был в курсе моего дела. Рассказал, что можно сделать, как урегулировать ситуацию. Стоило всего лишь грамотно обратиться к соседям, собрать документы и составить претензию, как все споры были решены и они согласили на досудебное урегулирование. Я очень довольна тем, что не пришлось судиться и все так хорошо сложилось! За это спасибо всем сотрудникам адвокатского бюро.
Дарья

Для меня юриспруденция всегда была темным лесом, поэтому, когда возник спор со страховой компанией по выплатам КАСКО, я просто обратился к «Карбанову и партнерам». Спасибо специалистам бюро за квалифицированную помощь: быстро, четко и, что самое главное, успешно, они защитили мои интересы.

Юрий Степаньков, 42 года
Адвокат из этого бюро представлял мои интересы в суде, могу только положительно охарактеризовать его работу, сразу вник в суть дела, как будто мое дело касается непосредственно его. Боролся за мои права до последнего. Очень благодарен!
Дмитрий Сергеев
Консультировали по поводу развода и раздела имущества, очень информативно и качественно, не пожалел, что обратился именно в это адвокатское бюро!
Игорь
Удобный сайт, первая консультация бесплатно, помогли взыскать долг в полном объеме, выбил компенсацию судебных издержек, очень доволен результатом сотрудничества, обязательно буду рекомендовать друзьям!
Максим
Благодаря работе адвоката компании бывшая жена не смогла отобрать у меня мое имущество. Огромное спасибо за качественно проделанную работу.
Борискин Макс
Спасибо, что помогли с судом, честно сказать, не ожидал, что решение будет в мою пользу, уже готовился к худшему, но все таки помогли, сделали документы в срок, я очень рад, что все так сложилось. Теперь обязательно всем буду рекомендовать вашу адвокатскую контору.
Владимир
Уже не первый раз обращаемся в это адвокатское бюро, можно сказать, что это внештатный юрист нашей компании. Пока все очень нравится, проблем не было, за плечами два выигранных дела с проблемными контрагентами.
Илья Савостин

Спасибо юристам адвокатского бюро «Карбанов и партнеры» за помощь! Дебиторская задолженность грозила перерасти в безнадежную, так как я просто не знала, как подступиться к решению этой проблемы. К счастью, обратилась к настоящим профи: специалисты бюро помогли решить дело в мою пользу!

Полина Князева, 32 года
Нужен был грамотный юрист по жилищному праву, первичная консультация в адвокатском бюро "Карбанов и партнеры" мне, конечно, помогла, но нужно было рассмотреть документы, вникнуть в суть дела более детально, поэтому оплатил очную консультацию, приехал в офис, меня приняли, проконсультировали, дали напутствие, что дальше делать и тд. Больше не пришлось обращаться, удалось все решить по рекомендации юриста.
Алексей Митрясов
Недавно возникли проблемы с пределом имущества, понадобилась помощь опытного адвоката, обратились к Карбанову Петру Петровичу, который и помог нам с этой ситуацией. Всё было сделано очень грамотно, в кратчайшие сроки, помог нам правильно юридически оформить все необходимые документы. Очень благодарны вам за помощь.
Мария
Я разводился с супругой, развод был тяжелым, особенно в части раздела имущества. Многое из-того, на что претендовала моя супруга, было приобретено мной еще до женитьбы, и я считал это имущество своим. У неё было другое мнение. Мои интересы представлял Петр Петрович Карбанов, только с его помощью мне удалось отстоять все свои права.
Илья Арнаутов
Искал надёжного адвоката по уголовным делам, сегодня воскресенье и если честно, то думал, что все перенесется на рабочий день, но мне повезло, оставил заявку на официальном сайте компании и мне сразу же перезвонили и проконсультировали. Приятно было иметь дело, в случаи чего, обязательно еще обращусь к вам.
Юра Я.
Это настоящие профессионалы, без преувеличения, мне часто приходилось иметь дело с юристами, но такой грамотной и узкой специализации я еще не встречал. Если вдруг возникнет потребность, то обязательно обращусь к вам вновь!
Дмитрий Катапуло
Обращалась в данное бюро за помощью в определении отцовства, адвокат Карбанов Петр Петрович для начала дал полную консультацию. После объяснил весь процесс этой процедуры. После заключения договора, наконец- то все сдвинулось с мертвой точки. Результат не заставил себя долго ждать. Уже через месяц работы установили отцовство и подали на алименты. Я очень благодарна за проделанную работу.
Юлия Иванова
Обращался к Петру Петровичу по вопросу споров по недвижимости. Дело выиграли, всё отлично! Спасибо.
Михаил Шкодин
Мой напарник по бизнесу решил ликвидировать нашу с ним фирму, как только узнал, что я собираюсь выйти из дел, и намереваюсь получить полагающуюся мне сумму. Так как партнер отказывался платить, я обратился в ваше адвокатское бюро. Спасибо специалистам, которые помогли мне выиграть это дело!
Василий Никифоров
Мне в срочном порядке нужен был грамотный адвокат по вопросам неосновательного обогащения, грамотно проконсультировали, подсказали какие доказательства нужно собрать, подготовили все нужные процессуальные документы. Работой адвоката остался доволен! Не зря я выбрал "Карбанов и партнеры".
Сергей Бутаков
Заказчик перестал оплачивать услуги и быстро накопилась задолженность по организации. Нам посоветовали обратиться в Адвокатское бюро «Карбанов и партнеры», что мы и сделали. Адвокат в оперативном режиме подготовил претензию и исковое заявление и в суде рассмотрелись в одно заседание, решение положительное. Мы очень довольны, рекомендую это бюро. Решение смотрите ниже.
СВК-ТРАНС
Мы с женой купили квартиру в столице, скопив последние деньги. И вот, спустя полгода, сын бывшего владельца квартиры явился к нам с претензиями на жилплощадь, объясняя это тем, что его отец на момент оформления продажи был не в себе. Мы просто не знали, что делать, жена от переживаний заболела. Я обратился по совету товарища к «Карбанову и партнерам», за что до сих пор благодарю судьбу: адвокаты сумели доказать нашу правоту, и квартира осталась нашей!
Виктор Пашов

Благодарю специалистов компании! Обратилась к ним по причине того, что страховая компания тянула со сроками выдачи необходимых средств на ремонт моей машины. Самой мне было бы сложно разбираться в юридических трудностях, но юристы из бюро «Карбанов и партнеры» сделали это за меня.

Кристина Маслакова, 28 лет
Сложилась неприятная ситуация у меня в жизни, дошли до развода, но развод не даёт и раздел имущества также не хочет делать, ситуации многим знакома. Записалась на консультацию к Карбанову Петру Петровичу, рассказала свою ситуацию, подсказал мне как действовать в этой ситуации и предложил свои услуги для решения проблемы. Я согласилась на сотрудничество и дело через суд было решено.
Саша
Спасибо каждому сотруднику компании "Карбанов и партнеры" за грамотную консультацию, помогли оперативно решить вопрос связанный с взысканием долга.
Кирилл Березин

Мы с супругом отправились по путевке на Гоа. В турагентстве нас уверили, что все будет на высшем уровне, а по факту выяснилось, что и половины указанных в путевке удобств нет. Можете себе представить наше состояние, ведь поездка в Азию отнюдь не дешевая. Когда вернулись в Москву, муж обратился за разъяснениями в туристическое агентство, но там отказались возместить нам хоть какую-то сумму из путевки. В результате мы обратились по совету моей сестры к «Карбанову и партнерам». Спасибо высококвалифицированным юристам за ценные советы – благодаря этому, дело не дошло до суда, а руководство турагентства выплатило нам разницу путевки!

Карина Исрафилова
Появились срочные вопросы связанные со взысканием долга с юридического лица, посоветовали эту фирму, решил обратиться, первая консультация выпала на выходной день, переносить не стали, приняли в тот же день, качество консультации понравилось, решил заключить договор. Решили вопрос за несколько дней. Задолженость удалось взыскать в полном объеме. Благодарен.
Сергей Чижинков
Топовая адвокатская контора, помогли решить казалось безвыходную ситуацию, помогают принять решения на холодную голову, анализирую все варианты развития событий!
Наталья Колокольцева

Я попала в ДТП, машина была застрахована по КАСКО, я обратилась с заявлением в страховую компанию ООО СК «Согласие», где была застрахована машина. Страховая произвела расчёт суммы и сообщила мне, что восстановительный ремонт машины превышает 70% и готова произвести выплату за минусом годных остатков. Я с начала обрадовалась думаю выплатой покрою кредит, т.к. машина была в кредите и куплю новую. Однако когда я узнала, что выплата будет в размере чуть больше 25% от стоимости машины, а все остальные расходы это мои проблемы, я была в шоке от беспредела страховой.

После чего я по рекомендациям нашла адвокатское бюро Карбанов и партнеры, где я получила всю информацию, а также по этапное руководство что мне надо делать. Я заключила соглашение с адвокатским бюро на оказание юридической помощи, оформила нотариальную доверенность, оплатила экспертизу по машине и передала все документы адвокату для работы по взысканию страхового возмещения по КАСКО. Адвокат провёл все судебные заседания без моего участия и я получила решение суда, где были взысканы все мои расходы, моральный вред, а также штраф со страховой за ее не законные действия в размере 204 000 рублей.

Качество работы и результат мне очень понравился, рекомендую всем адвокатское бюро «Карбанов и партнеры».

Решение по своему делу прикладываю читайте как работают профессионалы своего дела.

Юлия
Помню как я к ним обратилась, нашла в интернете по запросу "юрист по взысканию долгов", честно сказать у меня тогда было такое настроение, что все в голове перемешалось. Но благо сотрудники в этом адвокатском бюро работают хорошие, им не трудно несколько раз объяснить и все разжевать на понятном языке. Помогли мне с взысканием, все оказалось гораздо проще, чем я предполагала.
Юлия

У меня произошло ДТП, я была не виновна в нем, обратилась в СК "Согласие" получила копейки и очень расстроилась, денег на ремонт явно не хватало.

Приехав в гости к подруги и поделилась с ней, что страховая не платит по ОСАГО, однако подруга не удивилась у нее уже был подобный опыт, когда страховая не платала и она обратилась к автоадвокатам.

Она посоветовала обратиться в адвокатское бюро "Карбанов и партнеры", что я и сделала.

В итоге я осталась довольна работой адвокатов вышеуказанного бюро, они все взыскали со страховой и я получила полную компенсацию всех расходов.

Не платит страховая, советую всем обращаться в адвокатское бюро "Карбанов и партнеры". Ниже решение суда.

Марина

Страховая не платит и виновник тоже? Обращайтесь в АБ "Карбанов и партнеры" Мою машину припаркованную к обочине разбил лихач плюс еще три машины, моей больше всего досталось. Я обратился в страховую компанию однако она сначала тянула с выплатой принесите то одну бумажку то другую в итоге отказала, потерял много времени.

Обратился к адвокату по ОСАГО в АБ "Карбанов и партнеры" с проблемой, что делать страховая не платит? да и не хватить денег по страховки. Там мне помогли организовали экспертизу машины помогли с документами и представили мои интересы в суде, также привлекли в дело виновного в ДТП. После переговоров с виновным, последний в добровольном порядке произвел выплату до решения суда. Решение получил тоже положительное меня полностью устроил результат. Решение прикрепил ниже читайте.

Иван А.
По наследству мне досталась квартира, которую я должен был поделить с другими родственниками, но им такой поворот событий, видимо, пришелся не по вкусу. Они не давали мне попасть в квартиру, на телефонные звонки не отвечали. Я обратился к адвокатам. И они смогли доказать, что родственники не правы.
Иван Коньковский

Я попала в ДТП наехала на бордюр возле дома, машина была застрахована по КАСКО. Вызвала ГИБДД все зафиксировала и обратилась в страховую, однако мне было отказано в выплате страхового возмещения, страховая отказала мотивируя это тем, что данное ДТП не является страховым случаем в соответствии с правилами страховой компании. Я обратилась в адвокатское бюро «Карбанов и партнеры» и пояснила что не платит страховая, там мне помогли организовали осмотр ТС и провели экспертизу по возникновению повреждений, а также все документы для участия в суде и представили мои интересы в суде без моего участия.

В результате со страховой взыскали все потраченные мной деньги на ремонт, экспертизы, оплаты услуг адвокатов все в полном объеме, а также штраф и моральный вред. Не платит страховая, обращайтесь в адвокатское бюро «Карбанов и партнеры», я осталась очень довольна. Решение по моему делу смотрите ниже.

Ника
Я в этой компании не постоянный клиент, но работаем регулярно. Впервые узнал про это адвокатское бюро еще в 18 году, нужно было взыскать задолженность с юридического лица, с того момента как они мне помогли, если у меня случалась проблема с контрагентами, я сразу обращался в бюро. Так проще, да и самое главное, все делать своевременно, чтобы в срок подать исполнительный лист и тд. Иногда даже до суда не доходило, когда фирма видит, что у меня грамотный юрист, то даже судится не хочет. Из недостатков могу выделить только не совсем удобное расположение офиса и цены, они в последнее время сильно подросли.
Kesha2023

Мой старый знакомый попал в неприятное положение, из-за которого ему срочно потребовались деньги. Я пошел ему навстречу и одолжил определенную сумму (достаточно крупную). Разумеется, он написал расписку и обязался вернуть деньги к оговоренной дате. Однако вскоре выяснилось, что мой знакомый и не думал возвращать долг, так как, по его словам, бизнес оказался неприбыльным и он сам попал в очередное затруднительное положение!

Я обратился в бюро «Карбанов и партнеры», специалисты которого уже помогали мне однажды. Адвокат сумел доказать, что дело моего бывшего товарища оказалось вовсе не таким убыточным, как тот пытался мне представить – так что в результате я получил деньги.

Константин Сельской
Ставлю заслуженную пятерку этим ребятам, помогли взыскать проблемную задолженность, сказать честно, я уже и не рассчитывал, но в Адвокатском бюро Карбанов и партнеры, меня обнадежили, доверился и не пожалел!
Денис
Партнер по бизнесу посоветовал мне обратиться в это адвокатское бюро. Искать другие варианты у меня не было времени. Суть проблемы заключалась в том, что наша компания продала товар другой компании в отсрочку, все сроки по платежам были нарушены. Как оказалось позже узнал, что фирма собирается банкротиться. Там уже целая очередь выстроилась из таких же как я, поэтому действовать нужно было незамедлительно. Приняли меня в день обращения, бесплатно проконсультировали, все нужные документы были на руках, составили договор, а дальше интересы моей компании уже представляли адвокаты из организации "Карбанов и Партнеры".
Kolya Duxles

Моя компания предоставила услуги нашим постоянным заказчикам, но они начали увиливать от оплаты. Так как это продолжалось довольно долго, я решил, что без посторонней помощи не справлюсь. По совету знакомых, обратился в адвокатское бюро «Карбанов и партнеры» и остался очень доволен: здесь работают настоящие профессионалы – быстро и эффективно они справились с этой ситуацией.

Иван Медведовский, 38 лет
Возникли разногласия с родственниками по поводу вступления в наследство по квартире, порекомендовали обратиться за помощью к Карбанову Петру Петровичу, остался доволен сотрудничеством, грамотно и не очень дорого проконсультировал.
Евгений Сыроежкин
Я намеревался уволиться, но последняя зарплата оказалась просто смешной – 16 тысяч вместо 100. По факту я всегда получал сотню, а по официальному договору оплата числилась действительно меньше. Но дело в том, что мой бывший работодатель просто смеялся надо мной: он был уверен в своей безнаказанности. Я обратился в Вашу компанию, ища справедливости, которая и была восстановлена. Кстати, от себя добавлю, что мой нерадивый начальник был весьма удивлен, когда дело решилось не в его пользу.
Константин Смирнов
Обратилась в это адвокатское бюро по совету подруги, у меня был вопрос связанный с взысканием долга по расписке. Решили очень оперативно, грамотно проконсультировали. Если вдруг у меня еще возникнет потребность в юридических услугах, то обязательно обращусь в вашу компанию!
Ирина Проскурнина
Обращался к адвокату Петру К., была сложная ситуация со страховой из-за ДТП. Все разрешилось, дело выиграли. Спасибо. Буду советовать.
Александр
Помогли законно вступить в наследство, подготовили все необходимые документы и главное сделали это максимально быстро. За все время сотрудничества, мне ни разу не пришлось пожалеть о том, что обратился в Карбанов и Партнеры.
Дмитрий Суворов
Я вложила средства в строительство дома, но люди из компании, которая должна была заниматься его возведением, оказались мошенниками, и они вовсе не собирались браться за строительство. Адвокаты бюро «Карбанов и партнеры» сумели грамотно доказать, что правда на моей стороне, за что им большое спасибо.
Катерина Титова
Помогли нам решить проблемы связанные с наследством, проконсультировали, ответили на все наши вопросы, помогли правильно оформить все необходимые документы. Толковые адвокаты, заметно что профессионалы с большим опытом. И всё это сделали довольно оперативно.
Алекса
Узкоспециализированные сотрудники, первичная консультация по телефону или в мессенджере проводится бесплатно, вот почему я выбрал именно это адвокатское бюро!
​Фариз Рахманов

В наследство от бабушки мне полагалась квартира. Но, как выяснилось, на нее претендовали наши дальние родственники, которые ухаживали за старушкой. И хотя я был прямым наследником, они и слушать меня не хотели, пугая тем, что обратятся в суд. Тогда я обратился к юристам бюро «Карбанов и партнеры», где мне подробно рассказали, как стоит поступить. В результате успешно проведенного дела, специалисты бюро сумели доказать, что я имею полные права на бабушкину недвижимость, за что им огромное человеческое спасибо!

Олег Петров
Спасибо адвокату Карбанову Петру Петровичу за оперативную и грамотную подготовку документов в суд, а также активное участие в судебных заседаниях при разделе имущества супругов.
Удодов
Помогли составить досудебную претензию в максимально короткие сроки, качество оказанной услуги мне понравилось, буду еще обращаться.
Kadvkt
У меня очень длинная история того, как я пришел в эту юридическую компанию. Мы с женой уже пять лет в разводе, у нас есть двое детей, последние два года она сильно пила и даже вступила в какую-то религиозную секту из-за болезни она умерла. Предварительно оставив завещание, как оказалось завещание было написано на представителей секты. Я был единственный кто, мог хоть как-то отстоять ее права, чтобы имущество не ушло, не понятно кому, пусть уж лучше на благотворительность или законным наследникам т. е. детям. Процедура оспаривания очень сложная, поэтому я искал лучших юристов, мне посоветовали обратиться в компанию Карбанов и Партнеры, так я и поступил. Меня приняли, рассказали про порядок, процедуры и тд. Судебные тяжбы длились очень долго, но мы общими усилиями все-таки смогли доказать, что в момент составления завещания, моя бывшая жена была в недееспособном состоянии. Все издержки взыскали с ответчика, я доволен.
Илья Благов

Так получилось, что моя родная тетя серьезно заболела, и ей пришлось проходить дорогостоящее лечение в одной из частных клиник. Как это часто бывает, случай оказался сложным, и в клинике ей сказали, что ничем помочь больше не могут. После этого тетя обратилась в другую больницу, где после проведенного обследования оказалось, что незадачливые врачи из первой клиники допустили халатность, которая повлияла на тетино состояние и повлекла за собой дорогое лечение.

Так как моя родственница не знала, как повести себя в такой ситуации, а также из-за ее проблем со здоровьем, этим делом занималась я. Муж посоветовал мне обратиться за советом к юристам адвокатского бюро «Карбанов и партнеры. Хочу поблагодарить за быструю и квалифицированную помощь адвокатов: благодаря их трудам справедливость восторжествовала.

Юлия Шевцова
Благодаря этой адвокатской компании, я хоть знала как мне действовать в вопросе взыскания проблемного долга. Удалось решить все до суда, во многом это заслуга данной фирмы!
Кристина Решетникова
Приятно удивила ценовая политика, для физ. лиц, прямо роскошные цены по нынешним меркам. Решил обратиться и не пожелал, все четко и по делу, без лишней суеты и лишних вопросов. Представляли мои интересы в суде по уголовному делу. Остался доволен проделанной работой!
Александр Быков
Нужна была консультация грамотного юриста касательно судебного разбирательства, обратились в это адвокатское бюро, где нас подробно обо всём проконсультировали, ответили на вопросы, помогли оформить правильно юридически все необходимые документы. Очень благодарны вам за помощь, у нас всё получилось).
Женя

Хочу поблагодарить сотрудников адвокатской конторы «Карбанов и партнеры». Вы – настоящие мастера своего дела: тактичные, внимательные и отлично разбирающиеся в тонкостях юриспруденции.

Моя история похожа на злоключения сотен других женщин, которые хотят развестись с мужьями, но те чинят им всяческие препоны. Инициатива развода была моей, но супругу она пришлась не по душе. И, к сожалению, не потому, что он меня безумно любил: все было гораздо прозаичнее – он не хотел делить наше совместное имущество. Сестра посоветовала мне обратиться к «Карбанову и партнерам». Я послушалась, и ни разу не пожалела о своем решении. Адвокат помог решить дело в мою пользу, и в результате я оказалась не только свободна от изжившей себя семейной связи с бывшим мужем, но и получила возможность справедливо разделить имущество!

Иванова Алина
Я была в положении, когда мой работодатель решил (причем совершенно внезапно!) меня уволить. Он пытался объяснить это тем, что фирма не нуждается в моих услугах, хотя до этого момента моя работа в компании высоко ценилась. Видимо, он не хотел отпускать меня в декретный отпуск, так как он должен был оплачиваться. Я была растеряна, и по совету мужа отправилась за советом к специалистам адвокатского бюро «Карбанов и партнеры». Благодаря этому я не только сумела сохранить за собой рабочее место вплоть до ухода в декрет, но и добилась того, чтобы начальник выплатил мне компенсацию за моральный ущерб.
Инесса Королева
С моей организации мошенники (бывший сотрудник) пытались взыскать денежный средства по договору займа, который я не видел и не подписывал. Я через знакомых наше адвоката Карбанова Петра Петровича, который грамотно проконсультировал меня по моей проблеме и согласовал со мной юридическую позицию по делу. В суде в требованиях мошенников отказали, я взыскал все судебные расходы. Сейчас адвокат Карбанов подал от меня заявление в полицию о привлечении мошенников к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Дружник Владимир
Быстро помогли приструнить неблагодарных родственников в жилищном вопросе! Огромное спасибо!!!
Margo V.
Мы с мужем решили приобрести жилье по программе долевого строительства. Но когда пришел срок сдачи жилплощади, застройщики нам квартиру не передали. И самое сложное было то, что акт приема передачи уже оказался подписан. Нам повезло: мы обратились к настоящим профи – адвокатам «Карбанова и партнеров», которые сумели уладить сложившуюся неприятную ситуацию в нашу пользу.
Анна Птицына
Представляли мои интересы в суде по уголовному делу, удалось получить минимальную меру пресечения, таким вердиктом я остался доволен, прямо не знаю, как и благодарить всех сотрудников за то, что защищали меня! p. s. чем раньше обратитесь тем лучше, главное не тянуть!
Владимир Орлов

Я занимаюсь строительными и отделочными работами. Как-то получил крупный заказ по ремонту здания. Мы с заказчиком подписали договор по строительным работам, в котором черным по белому было указано, к какому сроку я должен сдать готовый объект. Когда подошло время сдачи, здание было отремонтировано, как мы и договаривались. Однако заказчик намеренно тянул с оплатой. В качестве оправдания выдвигал какие-то совершенно необоснованные отговорки и мелкие претензии. Скоро мне это наскучило: я обратился к сотрудникам вашей адвокатской конторы. Мое дело тут же приняли, адвокат представлял мои интересы в ходе судебного разбирательства и в конце концов было установлено, что правда на моей стороне. Спасибо адвокатам за работу!

Игорь Разумовский

Моя жена попала в аварию, находясь за рулем моего автомобиля, в результате которого машина пострадала. Но так как она была застрахована, я не сильно беспокоился. Однако, обратившись к страховой компании, столкнулся с проблемой: так как за машину вел не я (собственник транспорта), они отказывались выплатить страховку. Пришлось обратиться к страховым юристам из бюро «Карбанов и партнеры», так как своими силами я просто не рисковал решать этот вопрос. Спасибо, вы настоящие специалисты: быстро и качественно доказали, что супруга имеет такие же права на страховку, как и я.

Завадский Иван

Сын разбил новую АУДИ А 5, машина была застрахована по КАСКО, однако он не был в писан в полис. Я обратился с заявлением в страховую компанию ОАО СК «Альянс», где была застрахована машина и получил отказ в выплате страхового возмещении. После чего я нашел адвокатское бюро Карбанов и партнеры, меня проконсультировали разъяснив сразу, что реально получить со страховой компании, а что нет и как будет проходить работа. Я подписал соглашение на оказание юридической помощи, сделал нотариальную доверенность, оплатил экспертизу по машине и передал все документы адвокату. После чего было подана претензия в страховую компанию, а также адвокат подал дополнительные заявления в страховую. После чего, страховая сама связалась со мной и сообщила, что пересмотрела свой отказ, и готова произвести выплату по представленному расчету в мой адрес. Адвокат ознакомился с данным расчетом и провел переговоры со страховой компанией, при этом параллельно был подан иск в суд. До рассмотрения дела по существу в суде страховая оплатила 90% стоимость машины, а оставшеюся часть адвокаты взыскали по суду со страховой. Я в суд не ходил, адвокат сделал все без моего участия. При этом были взысканы все понесенные мной расходы по судебному делу, в том числе и расходы на адвоката в полном объеме. В общем, получил все даже больше, работа была быстрая и качественная, мне все понравилось. Решение по этому делу смотрите ниже.

Юрий
Возникли разногласия с родственниками по поводу вступления в наследство по квартире, порекомендовали обратиться за помощью к Карбанову Петру Петровичу, остался доволен сотрудничеством, грамотно и не очень дорого проконсультировал.
Саша
Так как мой муж на момент развода нигде официально не был трудоустроен, он наотрез отказывался платить алименты на сына. И, тем не менее, справедливость восторжествовала: специалисты Вашего адвокатского бюро смогли добиться в суде выплаты моим бывшим супругом алиментов в твердой сумме.
Виктория Миронова
Как часто бывает, проблемы подкрались к нашей семье незаметно, срочно нужен был хороший адвокат по уголовным делам, нашла в интернете это адвокатское бюро, они меня успокоили, дали несколько полезных советов, объяснили возможные варианты развития событий. Так что теперь сотрудничаю с ними, в случаи чего, будут представлять мои интересы в суде.
dashenka.rybkina

Я попала в ДТП, однако данных о страховщике у меня не было, организация где работает виновное лицо в ДТП и принадлежит автобус со мной разговаривать отказались и сказали обращаться в суд.

В интернете я нашла адвокатское бюро "Карбанов и партнеры", которое находиться не далеко от моей работы, позвонила и рассказала свою проблему.

Подготовка к суду и сам судебный процесс был не быстрым, однако результат мне принес много положительных эмоций.

Взыскали все как с виновного лица так и со страховой.

Рекомендую обращаться в адвокатское бюро "Карбанов и партнеры" там знают как надо работать.

Решение суда читайте ниже.

Наталья
Обращался к адвокату Петру Карбанову, была сложная ситуация со страховой из-за ДТП. Все разрешилось, дело выиграли. Спасибо. Буду советовать
Александр Брянкин
Про адвокатское бюро "Карбанов и партнеры" могу отозваться исключительно положительно, представляли мои интересы в суде, дело выиграли, я очень доволен, что обратился именно к ним! Все таки надеюсь, что мне больше не потребуется к ним обращаться...
Игорь Черевко
Перед тем как лично обратиться, внимательно изучил их сайт, оставил заявку на обратный звонок. дело у меня было срочное, нужен был грамотный адвокат по уголовным делам в Мск. Круто, что проконсультировали в день обращения, первичная консультация совершенно бесплатная!
Игорь Кабанов
Приняли в выходной день, первая консультация была бесплатной, сразу видно, что сотрудники у них с огромным опытом, привели примеры из практики, сказали, как дальше действовать в моем случае, посмотрим как все решится, но я уже довольна, что посетила их адвокатское бюро.
Елена Телякова
Хочу поблагодарить адвоката Карбанова Петра Петровича за помощь при разводе. Помог во всём разобраться, проконсультировал, ответил на все вопросы, документы помог также оформить. Причём всё это было сделано без задержек, работает оперативно. Так что никаких проблем при разводе не возникло. Благодарю за помощь.
Лена

Уже бывшая супруга подала иск в суд на раздел имущества, я обратился к адвокату и начался судебный процесс. Однако с адвокатом мне не повезло, он заварил такую кашу и мы на такой долгий срок засели в суде, что дальше тянуть было нельзя. Я начал искать нового адвоката по разделу имущества и нашел его в адвокатском бюро «Карбанов и партнеры».

Адвокат по разделу имущества взялся за мое дело и оно пошло, после переговоров мы с бывшей супругой в добровольном порядке развелись, пока рассматривалось дело о разделе имущества. Решение по разделу имущества меня устроило полностью, спасибо адвокату по разделу имущества.

Раздел имущества через суд – это очень долгая и мучительная процедура, советую все обращаться к проверенным адвокатам по разделу имущества. Ниже решение по моему делу.

Владислав
Для меня, индивидуального предпринимателя, очень важно, чтоб адвокат разбирался в финансовых юридических делах. Карбанов П.П. является профессионалом в данном вопросе! Помог выиграть сложное судебное дело с иском от налоговой службы. Цены за услуги меня приятно удивили. За помощью только к вам!!!
Анастасия Спечак
Ставлю этому адвокатскому бюро заслуженную пятерку, помогли решить жилищный спор в короткие сроки и по адекватной цене, все без суда, грамотно и качественно.
Василий
Хочу поблагодарить бюро за слаженную и честную, ответственную работу. Всё выполнено в сроки и по договоренности без лишних оплат и проволочек. Обратился за помощью и вот в феврале 2020г. меня освободили от долгов полностью. Огромное Спасибо!!!
Sergey Ydalnikov
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Вместе с тем необходимо принимать во внимание известную закономерность: чем позднее обращаются с проблемой к юристам Москвы, тем труднее она поддается решению. Например, когда конфликт уже в самом разгаре или безрезультатно пройдено несколько инстанций. И если вернуть покупку или составить простое исковое заявление о разводе, образцы которого размещены на сайтах судов, не составляет большого труда, то более сложные вопросы с самого начала нужно предоставить решать специалистам, не доводя до крайностей. К таким относятся наследственные споры, споры со страховыми компаниями, проблемы, возникающие в процессе ведения бизнеса и другие. В этих отраслях услуги адвоката можно сравнить с услугами стоматолога: никому в голову не придет самостоятельно лечить себе зубы, а если такие безумцы найдутся, они просто-напросто останутся без зубов. Более того, обращаться за помощью в обоих случаях следует своевременно.

Если дело окажется выигрышным, то стоимость услуг юриста будет оплачивать проигравшая сторона. Впрочем, надо признать, что суды не всегда взыскивают всю потраченную сумму, и какую-то часть, возможно, придется оплатить из своего кошелька. Однако даже в этом случае обращение к квалифицированным специалистам, особенно при решении серьезных вопросов, несомненно окупится сторицей.

Стоимость услуг адвоката в Москве достаточно сильно варьируется. На нее влияет квалификация и престиж юриста, который берется решить проблему, себестоимость оказания услуги, обстоятельства дела, количество процессуальных действий, сложившаяся судебная практика по аналогичным делам, и даже месторасположение офиса.

Ведением уголовным дел занимаются только адвокаты. Ознакомиться с материалами уголовного дела может лишь ограниченный круг лиц. Если это делается в интересах обвиняемого, такая возможность предоставляется ему самому и его защитнику — адвокату. Стоимость услуг адвоката зависит от сложности дела и вмененного состава преступления. Сложность определяется, в частности, количеством томов дела, количеством эпизодов, участников дела и свидетелей (как защиты, так и обвинения), участием в деле иностранных лиц и необходимостью обращения к нормам иностранного права, объемом обвинения.

Многие предпочитают экономить и ищут фирму с более низкими ценниками. Да, можно найти недорогие услуги юриста в Москве или довериться адвокату по назначению в уголовном процессе. Но вернемся к аналогии со стоматологом: вылечат ли в поликлинике зубы так же, как это сделает дорогой врач? Более того, сами стоматологи нередко сами могут определить, в клинике какого уровня лечились зубы. То же самое и в работе юриста: чем дешевле, тем менее следует ожидать благоприятного результата.

Многие предпочитают экономить и ищут фирму с более низкими ценниками. Да, можно найти недорогие услуги юриста в Москве или довериться адвокату по назначению в уголовном процессе. Но вернемся к аналогии со стоматологом: вылечат ли в поликлинике зубы так же, как это сделает дорогой врач? Более того, сами стоматологи нередко сами могут определить, в клинике какого уровня лечились зубы. То же самое и в работе юриста: чем дешевле, тем менее следует ожидать благоприятного результата.

Не все адвокаты Москвы работают добросовестно и качественно: попадаются конторы, которые занимаются выманиванием у клиентов денег, не прикладывая никаких усилий для оказания помощи. Хорошо, если они не наломают дров и не усугубят ситуацию клиента. Но часто оказываются упущены время и возможности, а чтобы как-то исправить положение, требуются немалые дополнительные финансовые вливания. Как говорится, скупой платит дважды. Юридические услуги адвоката в повседневной жизни требуются нечасто — так стоит ли экономить с риском получить отрицательный результат?

Услуги адвоката в Москве предоставляют множество адвокатских образований. И всегда ставит в тупик вопрос, как сделать правильный выбор. Без сомнения, вы можете довериться адвокатскому бюро «Карбанов и партнеры» и быть уверенными в надежности, честности и высоком качестве оказываемой помощи.

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