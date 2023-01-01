Профессиональные услуги адвокатов

Карбанов и партнеры
адвокатское бюро
ОпытНа начальном этапе определяем
КомандаНеобходимый ресурс специалистов
СпециализацияГражданское и уголовное
Оплата работыИндивидуальный подход к каждому клиенту. Прозрачные и понятные цены, пакеты услуг.
Петр Петрович Карбанов
Управляющий партнер
Особое внимание уделяем взысканию дебиторской задолженности, взысканию неосновательного обогащения, строительным спорам, спорам по договорам поставки и налоговым спорам. А также спорам в области государственных закупок по 44 и 223 ФЗ.
За время юридической практики услугами адвокатского бюро «Карбанов и партнеры» воспользовались многие физические и юридические лица. Некоторые оппоненты после проигранных дел в судах «протоптали» дорожку в наш офис. Хочется отметить, что в последние годы часто обращаются новые клиенты, имеющие весьма неудачный юридический опыт по работе с другими юристами и адвокатами. После работы с адвокатами нашего бюро, новые клиенты становятся постоянными клиентами адвокатского бюро «Карбанов и партнеры» и рекомендуют наше бюро своим друзьям и знакомым.
Наша команда предлагает мыслить позитивно и связывать работу адвокатов не проблемой, а с ее решением. Наше адвокатское бюро «Карбанов и партнеры» поддержит Вас и ваш бизнес в любой даже самой сложной юридической ситуации. Готовы прейти Вам на помощь на любом этапе судопроизводства.
Опыт более 20 лет
Одного лишь образования и знания законов недостаточно для ведения успешной практики. Эффективность защиты повышается, если адвокат уже имел опыт ведения дел, подобных тому, которое возникло у клиента. Качественные услуги опираются на многолетнюю практику. Наши специалисты, благодаря многолетнему опыту, уже на стадии консультации и ознакомления с делом, определяют его перспективы и сложность процесса.
Большая команда
В некоторых делах требуется переработать большой массив информации за короткий срок, участвовать в судебных заседаниях, которые назначают через день, подготовить массу документов. В этом случае обращение в коллегию адвокатов предпочтительнее, чем к юристу-одиночке. Адвокатское бюро «Карбанов и партнеры» обладает необходимым ресурсом квалифицированных специалистов для качественного и своевременного ведения самых сложных и объемных дел.
Широкая специализация
Мы предлагаем услуги адвокатов как по уголовным делам, так и гражданским, в том числе связанные с взысканием и возвратом долгов. Кроме того, наша команда представляет интересы клиентов по государственным закупкам в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Также мы защищаем интересы наших клиентов в Таможенных органах, Прокуратуре и Следственных органах.
Оплата работы
Стоимость услуг рассчитывается прозрачно, чтоб клиент понимал, за что он платит. Кроме того, мы предлагаем несколько пакетов услуг для физических и юридических лиц, как с разовой оплатой (дело под ключ), так и с выгодной абонентской платой, данные пакеты услуг помогают клиента сэкономить.
Этап 1Позвоните
Этап 2Определение даты и времени
Этап 3Cогласование юридической
Этап 4Заключение договора
Этап 5Подготовка документации
Этап 6Виновная сторона оплачивает
от 100 000 рублей.
от 70 000 рублей.
от 50 000 рублей.
от 30 000 рублей.
от 80 000 рублей.
от 50 000 рублей.
от 35 000 рублей.
от 50 000 рублей.
от 40 000 рублей.
от 70 000 рублей.
от 100 000 рублей.
от 20 000 рублей.
от 200 000 рублей.
от 100 000 рублей.
от 150 000 рублей.
от 100 000 рублей.
от 150 000 рублей.
от 100 000 рублей.
от 100 000 рублей.
от 150 000 рублей.
от 100 000 рублей.
от 100 000 рублей.
от 100 000 рублей.
от 150 000 рублей.
|Арбитражные дела
|Цена
|Первичная консультация
|бесплатно
|Изучение документов и консультация
|от 30 000 рублей.
|Помощь в досудебном урегулировании споров
|от 70 000 рублей.
|Оказание содействия в проведении независимой экспертизы
|от 15 000 рублей.
|Представительство интересов клиента в суде первой инстанции
|от 100 000 рублей.
|Составление процессуальных документов: исковое заявление, апелляционная и кассационная жалоба
|от 35 000 рублей.
|Участие в апелляционном и/или кассационном суде
|от 100 000 рублей.
|Правовой аудит договора
|от 30 000 рублей.
|Разработка договора
|от 45 000 рублей.
|Правовое сопровождение сделок
|от 80 000 рублей.
|Гражданские дела
|Цена
|Первичная консультация
|бесплатно
|Изучение документов и консультация
|от 10 000 рублей.
|Помощь в досудебном урегулировании споров
|от 30 000 рублей.
|Оказание содействия в проведении независимой экспертизы
|от 5 000 рублей.
|Представительство интересов клиента в суде первой инстанции
|от 30 000 рублей.
|Составление процессуальных документов: исковое заявление, апелляционная и кассационная жалоба
|от 20 000 рублей.
|Участие в апелляционном и/или кассационном суде
|от 30 000 рублей.
|Правовой аудит договора
|от 10 000 рублей.
|Разработка договора
|от 15 000 рублей.
|Правовое сопровождение сделок
|от 20 000 рублей.
|Уголовные дела
|Цена
|Первичная консультация
|бесплатно
|Консультация после изучения документов по уголовному делу
|от 30 000 рублей.
|Подготовка жалоб в порядке 124, 125 УПК РФ по уголовному делу
|30 000 рублей.
|Разовый выезд на следственные действия по Москве
|от 30 000 рублей.
|Разовый выезд на следственные действия по Московской области
|от 50 000 рублей.
|Разовый выезд на следственные действия по России
|от 70 000 рублей.
|Выезд в следственный изолятор по Москве
|от 50 000 рублей.
|Выезд в следственный изолятор по Московской области
|от 70 000 рублей.
|Составление апелляционной жалобы по уголовному делу
|от 50 000 рублей.
|Составление кассационной жалобы по уголовному делу
|от 80 000 рублей.
|Составление надзорной жалобы по уголовному делу
|от 100 000 рублей.
|Защита клиента на стадии проверки
|от 100 000 рублей.
|Защита клиента на стадии следствия
|от 250 000 рублей.
|Защита клиента в суде при избрании меры пресечения виде заключения под стражу
|от 150 000 рублей.
|Защита в суде первой инстанции по уголовному делу
|от 300 000 рублей.
|Защита в суде апелляционной инстанции по уголовному делу
|от 250 000 рублей.
|Защита в суде кассационной инстанции по уголовному делу
|от 350 000 рублей.
|Защита прав потерпевшего на предварительном следствии
|от 70 000 рублей.
|Защита прав потерпевшего в суде первой инстанции по уголовному делу
|от 150 000 рублей.
|Административные дела
|Цена
|Первичная консультация
|бесплатно
|Изучение документов и консультация
|от 20 000 рублей.
|Составление жалобы, апелляционной и кассационной жалобы
|от 30 000 рублей.
|Представительство интересов клиента в суде первой инстанции
|от 50 000 рублей.
|Участие в апелляционном и/или кассационном суде
|от 30 000 рублей.
Для меня юриспруденция всегда была темным лесом, поэтому, когда возник спор со страховой компанией по выплатам КАСКО, я просто обратился к «Карбанову и партнерам». Спасибо специалистам бюро за квалифицированную помощь: быстро, четко и, что самое главное, успешно, они защитили мои интересы.
Спасибо юристам адвокатского бюро «Карбанов и партнеры» за помощь! Дебиторская задолженность грозила перерасти в безнадежную, так как я просто не знала, как подступиться к решению этой проблемы. К счастью, обратилась к настоящим профи: специалисты бюро помогли решить дело в мою пользу!
Благодарю специалистов компании! Обратилась к ним по причине того, что страховая компания тянула со сроками выдачи необходимых средств на ремонт моей машины. Самой мне было бы сложно разбираться в юридических трудностях, но юристы из бюро «Карбанов и партнеры» сделали это за меня.
Мы с супругом отправились по путевке на Гоа. В турагентстве нас уверили, что все будет на высшем уровне, а по факту выяснилось, что и половины указанных в путевке удобств нет. Можете себе представить наше состояние, ведь поездка в Азию отнюдь не дешевая. Когда вернулись в Москву, муж обратился за разъяснениями в туристическое агентство, но там отказались возместить нам хоть какую-то сумму из путевки. В результате мы обратились по совету моей сестры к «Карбанову и партнерам». Спасибо высококвалифицированным юристам за ценные советы – благодаря этому, дело не дошло до суда, а руководство турагентства выплатило нам разницу путевки!
Я попала в ДТП, машина была застрахована по КАСКО, я обратилась с заявлением в страховую компанию ООО СК «Согласие», где была застрахована машина. Страховая произвела расчёт суммы и сообщила мне, что восстановительный ремонт машины превышает 70% и готова произвести выплату за минусом годных остатков. Я с начала обрадовалась думаю выплатой покрою кредит, т.к. машина была в кредите и куплю новую. Однако когда я узнала, что выплата будет в размере чуть больше 25% от стоимости машины, а все остальные расходы это мои проблемы, я была в шоке от беспредела страховой.
После чего я по рекомендациям нашла адвокатское бюро Карбанов и партнеры, где я получила всю информацию, а также по этапное руководство что мне надо делать. Я заключила соглашение с адвокатским бюро на оказание юридической помощи, оформила нотариальную доверенность, оплатила экспертизу по машине и передала все документы адвокату для работы по взысканию страхового возмещения по КАСКО. Адвокат провёл все судебные заседания без моего участия и я получила решение суда, где были взысканы все мои расходы, моральный вред, а также штраф со страховой за ее не законные действия в размере 204 000 рублей.
Качество работы и результат мне очень понравился, рекомендую всем адвокатское бюро «Карбанов и партнеры».
Решение по своему делу прикладываю читайте как работают профессионалы своего дела.
У меня произошло ДТП, я была не виновна в нем, обратилась в СК "Согласие" получила копейки и очень расстроилась, денег на ремонт явно не хватало.
Приехав в гости к подруги и поделилась с ней, что страховая не платит по ОСАГО, однако подруга не удивилась у нее уже был подобный опыт, когда страховая не платала и она обратилась к автоадвокатам.
Она посоветовала обратиться в адвокатское бюро "Карбанов и партнеры", что я и сделала.
В итоге я осталась довольна работой адвокатов вышеуказанного бюро, они все взыскали со страховой и я получила полную компенсацию всех расходов.
Не платит страховая, советую всем обращаться в адвокатское бюро "Карбанов и партнеры". Ниже решение суда.
Страховая не платит и виновник тоже? Обращайтесь в АБ "Карбанов и партнеры" Мою машину припаркованную к обочине разбил лихач плюс еще три машины, моей больше всего досталось. Я обратился в страховую компанию однако она сначала тянула с выплатой принесите то одну бумажку то другую в итоге отказала, потерял много времени.
Обратился к адвокату по ОСАГО в АБ "Карбанов и партнеры" с проблемой, что делать страховая не платит? да и не хватить денег по страховки. Там мне помогли организовали экспертизу машины помогли с документами и представили мои интересы в суде, также привлекли в дело виновного в ДТП. После переговоров с виновным, последний в добровольном порядке произвел выплату до решения суда. Решение получил тоже положительное меня полностью устроил результат. Решение прикрепил ниже читайте.
Я попала в ДТП наехала на бордюр возле дома, машина была застрахована по КАСКО. Вызвала ГИБДД все зафиксировала и обратилась в страховую, однако мне было отказано в выплате страхового возмещения, страховая отказала мотивируя это тем, что данное ДТП не является страховым случаем в соответствии с правилами страховой компании. Я обратилась в адвокатское бюро «Карбанов и партнеры» и пояснила что не платит страховая, там мне помогли организовали осмотр ТС и провели экспертизу по возникновению повреждений, а также все документы для участия в суде и представили мои интересы в суде без моего участия.
В результате со страховой взыскали все потраченные мной деньги на ремонт, экспертизы, оплаты услуг адвокатов все в полном объеме, а также штраф и моральный вред. Не платит страховая, обращайтесь в адвокатское бюро «Карбанов и партнеры», я осталась очень довольна. Решение по моему делу смотрите ниже.
Мой старый знакомый попал в неприятное положение, из-за которого ему срочно потребовались деньги. Я пошел ему навстречу и одолжил определенную сумму (достаточно крупную). Разумеется, он написал расписку и обязался вернуть деньги к оговоренной дате. Однако вскоре выяснилось, что мой знакомый и не думал возвращать долг, так как, по его словам, бизнес оказался неприбыльным и он сам попал в очередное затруднительное положение!
Я обратился в бюро «Карбанов и партнеры», специалисты которого уже помогали мне однажды. Адвокат сумел доказать, что дело моего бывшего товарища оказалось вовсе не таким убыточным, как тот пытался мне представить – так что в результате я получил деньги.
Моя компания предоставила услуги нашим постоянным заказчикам, но они начали увиливать от оплаты. Так как это продолжалось довольно долго, я решил, что без посторонней помощи не справлюсь. По совету знакомых, обратился в адвокатское бюро «Карбанов и партнеры» и остался очень доволен: здесь работают настоящие профессионалы – быстро и эффективно они справились с этой ситуацией.
В наследство от бабушки мне полагалась квартира. Но, как выяснилось, на нее претендовали наши дальние родственники, которые ухаживали за старушкой. И хотя я был прямым наследником, они и слушать меня не хотели, пугая тем, что обратятся в суд. Тогда я обратился к юристам бюро «Карбанов и партнеры», где мне подробно рассказали, как стоит поступить. В результате успешно проведенного дела, специалисты бюро сумели доказать, что я имею полные права на бабушкину недвижимость, за что им огромное человеческое спасибо!
Так получилось, что моя родная тетя серьезно заболела, и ей пришлось проходить дорогостоящее лечение в одной из частных клиник. Как это часто бывает, случай оказался сложным, и в клинике ей сказали, что ничем помочь больше не могут. После этого тетя обратилась в другую больницу, где после проведенного обследования оказалось, что незадачливые врачи из первой клиники допустили халатность, которая повлияла на тетино состояние и повлекла за собой дорогое лечение.
Так как моя родственница не знала, как повести себя в такой ситуации, а также из-за ее проблем со здоровьем, этим делом занималась я. Муж посоветовал мне обратиться за советом к юристам адвокатского бюро «Карбанов и партнеры. Хочу поблагодарить за быструю и квалифицированную помощь адвокатов: благодаря их трудам справедливость восторжествовала.
Хочу поблагодарить сотрудников адвокатской конторы «Карбанов и партнеры». Вы – настоящие мастера своего дела: тактичные, внимательные и отлично разбирающиеся в тонкостях юриспруденции.
Моя история похожа на злоключения сотен других женщин, которые хотят развестись с мужьями, но те чинят им всяческие препоны. Инициатива развода была моей, но супругу она пришлась не по душе. И, к сожалению, не потому, что он меня безумно любил: все было гораздо прозаичнее – он не хотел делить наше совместное имущество. Сестра посоветовала мне обратиться к «Карбанову и партнерам». Я послушалась, и ни разу не пожалела о своем решении. Адвокат помог решить дело в мою пользу, и в результате я оказалась не только свободна от изжившей себя семейной связи с бывшим мужем, но и получила возможность справедливо разделить имущество!
Я занимаюсь строительными и отделочными работами. Как-то получил крупный заказ по ремонту здания. Мы с заказчиком подписали договор по строительным работам, в котором черным по белому было указано, к какому сроку я должен сдать готовый объект. Когда подошло время сдачи, здание было отремонтировано, как мы и договаривались. Однако заказчик намеренно тянул с оплатой. В качестве оправдания выдвигал какие-то совершенно необоснованные отговорки и мелкие претензии. Скоро мне это наскучило: я обратился к сотрудникам вашей адвокатской конторы. Мое дело тут же приняли, адвокат представлял мои интересы в ходе судебного разбирательства и в конце концов было установлено, что правда на моей стороне. Спасибо адвокатам за работу!
Моя жена попала в аварию, находясь за рулем моего автомобиля, в результате которого машина пострадала. Но так как она была застрахована, я не сильно беспокоился. Однако, обратившись к страховой компании, столкнулся с проблемой: так как за машину вел не я (собственник транспорта), они отказывались выплатить страховку. Пришлось обратиться к страховым юристам из бюро «Карбанов и партнеры», так как своими силами я просто не рисковал решать этот вопрос. Спасибо, вы настоящие специалисты: быстро и качественно доказали, что супруга имеет такие же права на страховку, как и я.
Сын разбил новую АУДИ А 5, машина была застрахована по КАСКО, однако он не был в писан в полис. Я обратился с заявлением в страховую компанию ОАО СК «Альянс», где была застрахована машина и получил отказ в выплате страхового возмещении. После чего я нашел адвокатское бюро Карбанов и партнеры, меня проконсультировали разъяснив сразу, что реально получить со страховой компании, а что нет и как будет проходить работа. Я подписал соглашение на оказание юридической помощи, сделал нотариальную доверенность, оплатил экспертизу по машине и передал все документы адвокату. После чего было подана претензия в страховую компанию, а также адвокат подал дополнительные заявления в страховую. После чего, страховая сама связалась со мной и сообщила, что пересмотрела свой отказ, и готова произвести выплату по представленному расчету в мой адрес. Адвокат ознакомился с данным расчетом и провел переговоры со страховой компанией, при этом параллельно был подан иск в суд. До рассмотрения дела по существу в суде страховая оплатила 90% стоимость машины, а оставшеюся часть адвокаты взыскали по суду со страховой. Я в суд не ходил, адвокат сделал все без моего участия. При этом были взысканы все понесенные мной расходы по судебному делу, в том числе и расходы на адвоката в полном объеме. В общем, получил все даже больше, работа была быстрая и качественная, мне все понравилось. Решение по этому делу смотрите ниже.
Я попала в ДТП, однако данных о страховщике у меня не было, организация где работает виновное лицо в ДТП и принадлежит автобус со мной разговаривать отказались и сказали обращаться в суд.
В интернете я нашла адвокатское бюро "Карбанов и партнеры", которое находиться не далеко от моей работы, позвонила и рассказала свою проблему.
Подготовка к суду и сам судебный процесс был не быстрым, однако результат мне принес много положительных эмоций.
Взыскали все как с виновного лица так и со страховой.
Рекомендую обращаться в адвокатское бюро "Карбанов и партнеры" там знают как надо работать.
Решение суда читайте ниже.
Уже бывшая супруга подала иск в суд на раздел имущества, я обратился к адвокату и начался судебный процесс. Однако с адвокатом мне не повезло, он заварил такую кашу и мы на такой долгий срок засели в суде, что дальше тянуть было нельзя. Я начал искать нового адвоката по разделу имущества и нашел его в адвокатском бюро «Карбанов и партнеры».
Адвокат по разделу имущества взялся за мое дело и оно пошло, после переговоров мы с бывшей супругой в добровольном порядке развелись, пока рассматривалось дело о разделе имущества. Решение по разделу имущества меня устроило полностью, спасибо адвокату по разделу имущества.
Раздел имущества через суд – это очень долгая и мучительная процедура, советую все обращаться к проверенным адвокатам по разделу имущества. Ниже решение по моему делу.
Вместе с тем необходимо принимать во внимание известную закономерность: чем позднее обращаются с проблемой к юристам Москвы, тем труднее она поддается решению. Например, когда конфликт уже в самом разгаре или безрезультатно пройдено несколько инстанций. И если вернуть покупку или составить простое исковое заявление о разводе, образцы которого размещены на сайтах судов, не составляет большого труда, то более сложные вопросы с самого начала нужно предоставить решать специалистам, не доводя до крайностей. К таким относятся наследственные споры, споры со страховыми компаниями, проблемы, возникающие в процессе ведения бизнеса и другие. В этих отраслях услуги адвоката можно сравнить с услугами стоматолога: никому в голову не придет самостоятельно лечить себе зубы, а если такие безумцы найдутся, они просто-напросто останутся без зубов. Более того, обращаться за помощью в обоих случаях следует своевременно.
Если дело окажется выигрышным, то стоимость услуг юриста будет оплачивать проигравшая сторона. Впрочем, надо признать, что суды не всегда взыскивают всю потраченную сумму, и какую-то часть, возможно, придется оплатить из своего кошелька. Однако даже в этом случае обращение к квалифицированным специалистам, особенно при решении серьезных вопросов, несомненно окупится сторицей.
Стоимость услуг адвоката в Москве достаточно сильно варьируется. На нее влияет квалификация и престиж юриста, который берется решить проблему, себестоимость оказания услуги, обстоятельства дела, количество процессуальных действий, сложившаяся судебная практика по аналогичным делам, и даже месторасположение офиса.
Ведением уголовным дел занимаются только адвокаты. Ознакомиться с материалами уголовного дела может лишь ограниченный круг лиц. Если это делается в интересах обвиняемого, такая возможность предоставляется ему самому и его защитнику — адвокату. Стоимость услуг адвоката зависит от сложности дела и вмененного состава преступления. Сложность определяется, в частности, количеством томов дела, количеством эпизодов, участников дела и свидетелей (как защиты, так и обвинения), участием в деле иностранных лиц и необходимостью обращения к нормам иностранного права, объемом обвинения.
Многие предпочитают экономить и ищут фирму с более низкими ценниками. Да, можно найти недорогие услуги юриста в Москве или довериться адвокату по назначению в уголовном процессе. Но вернемся к аналогии со стоматологом: вылечат ли в поликлинике зубы так же, как это сделает дорогой врач? Более того, сами стоматологи нередко сами могут определить, в клинике какого уровня лечились зубы. То же самое и в работе юриста: чем дешевле, тем менее следует ожидать благоприятного результата.
Многие предпочитают экономить и ищут фирму с более низкими ценниками. Да, можно найти недорогие услуги юриста в Москве или довериться адвокату по назначению в уголовном процессе. Но вернемся к аналогии со стоматологом: вылечат ли в поликлинике зубы так же, как это сделает дорогой врач? Более того, сами стоматологи нередко сами могут определить, в клинике какого уровня лечились зубы. То же самое и в работе юриста: чем дешевле, тем менее следует ожидать благоприятного результата.
Не все адвокаты Москвы работают добросовестно и качественно: попадаются конторы, которые занимаются выманиванием у клиентов денег, не прикладывая никаких усилий для оказания помощи. Хорошо, если они не наломают дров и не усугубят ситуацию клиента. Но часто оказываются упущены время и возможности, а чтобы как-то исправить положение, требуются немалые дополнительные финансовые вливания. Как говорится, скупой платит дважды. Юридические услуги адвоката в повседневной жизни требуются нечасто — так стоит ли экономить с риском получить отрицательный результат?
Услуги адвоката в Москве предоставляют множество адвокатских образований. И всегда ставит в тупик вопрос, как сделать правильный выбор. Без сомнения, вы можете довериться адвокатскому бюро «Карбанов и партнеры» и быть уверенными в надежности, честности и высоком качестве оказываемой помощи.